Bonn (ots) - Ippen Digital macht Furore mit seinen Online-Erfolgen. Mit fünf Titeln war die GmbH im Mai in den IVW-Top 50 der digitalen Nachrichtenangebote vertreten. Woher rührt der Erfolg? Darum ging es auf einem Panel des 24. Forum Lokaljournalismus, das Ende Juni in Nürnberg stattfand. Zu Gast auf dem Podium war Thomas Kaspar, Chefredakteur von Ippen Digital.



Nach Kaspers Aussagen gebe es drei Säulen, auf welchen die Online-Strategie von Ippen aufbaue: Redaktion, Technik, Audience Development. Höhere Reichweite erziele man nicht nur durch Technik, sondern auch durch Wissen: "Wir probieren es einfach und gewinnen dadurch an Erfahrung."



Clickbaiting oder fruchtbare Experimente?



Auf die Kritik, Ippen täusche mit manchen reißerischen Überschriften, mit sogenanntem Clickbaiting, die Leser, sagte Kaspar: "Bei uns dürfen Redakteure ausprobieren." Die Online-User von Ippen Digital würden zum Beispiel gezielt nach ihrem Nachrichtenkonsum befragt. Er nannte als Beispiel Studierende und Familien. "Sie brauchen andere Arten von Überschriften. Ich verstehe, dass der Redakteur, der nachrichtlich ausgebildet ist, solche Überschriften vielleicht nicht machen will."



Kaspar betonte: "Der Entschlossenere gewinnt. Wir überlassen im Regionalen immer noch riesige Felder den Anderen. Das wollen wir nicht."



Im Videointerview mit der drehscheibe sagte der Chefredakteur: "Das ist ein altes Vorurteil - Marke oder Reichweite." Er frage sich: "Wer macht eigentlich die Marke?" Meist sei es die Online-Reichweite, die eine Marke präge. Als Beispiel nannte er den Münchner Merkur mit seiner "High-Intense-Reichweite".



