DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Euroraum-Einkaufsmanagerindex etwas höher als erwartet

Das Wirtschaftswachstum im Euroraum hat sich am Ende des zweiten Quartals etwas deutlicher als bisher angenommen verstärkt. Der von IHS Markit berechnete Einkaufsmanagerindex (PMI) der Privatwirtschaft stieg in zweiter Veröffentlichung auf 54,9 (Mai: 54,1) Punkte. Volkswirte hatten eine Bestätigung des in erster Veröffentlichung gemeldetes Werts von 54,8 Punkten prognostiziert. Deutschlands PMI stieg auf 54,8 (53,4) Punkte und Frankreichs auf 55,0 (54,2).

Deutscher Einkaufsmanagerindex im Juni höher als erwartet

Das Wirtschaftswachstum in Deutschland hat sich am Ende des zweiten Quartals etwas deutlicher als erwartet verstärkt. Der von IHS Markit für die Privatwirtschaft erhobene Einkaufsmanagerindex (PMI) stieg im Juni in zweiter Veröffentlichung auf 54,8 (Mai: 53,4) Punkte, obwohl sich die Produktionssteigerungsrate in der Industrie zum fünften Mal innerhalb der letzten sechs Monate verlangsamte und den niedrigsten Wert seit November 2016 erreichte. In erster Veröffentlichung war ein Stand von 54,2 Punkten gemeldet worden.

Britischer Service-PMI steigt unerwartet

Das Wachstum in Großbritanniens Dienstleistungssektor hat sich im Juni entgegen den Erwartungen verstärkt. Der von IHS Markit und Cips erhobene Einkaufsmangerindex stieg auf 55,1 (Mai: 54,0) Punkte. Das war der höchste Stand seit acht Monaten. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten dagegen einen Rückgang auf 53,5 Punkte prognostiziert. Laut IHS Markit wurde der Indexanstieg vor allem von höheren Auftragszuwächsen ausgelöst.

Wuermeling: APP-Bestände sollten EZB-Kapitalschlüssel entsprechen

Die Europäische Zentralbank (EZB) sollte nach Meinung der Deutschen Bundesbank nach dem Ende des Nettoerwerbs von Anleihen dafür sorgen, dass Abweichungen der Anleihebestände einzelner Nationaler Zentralbanken von deren Anteil am EZB-Kapital korrigiert werden. Der im Bundesbank-Vorstand für Marktoperationen zuständige Joachim Wuermeling sagte der Börsen-Zeitung: "Am Ende der Reinvestitionsphase sollte der Bestand, soweit es geht, dem EZB-Kapitalschlüssel entsprechen."

IWF: US-Notenbank sollte Zinsen rascher anheben

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat der US-Notenbank zu einer deutlicheren Straffung ihrer Geldpolitik geraten. In einem Bericht zum Abschluss von Artikel-IV-Konsultationen mit den USA heißt es: "Angesichts des erheblichen fiskalischen Stimulus wären zum Erreichen des dualen Mandats von maximaler Beschäftigung und Preisstabilität wahrscheinlich raschere Zinserhöhungen notwendig." Eine "Inflations-Überraschung" sei ein bedeutendes Risiko, das, falls es eintreten sollte, Finanzmarktschwankungen mit weltweiten negativen Folgen auslösen würde.

Merkel hofft auf Vermeidung eines Handelskriegs mit den USA

Bundeskanzlerin Angela Merkel setzt zur Vermeidung eines Handelskriegs zwischen der EU und den USA weiter auf Gespräche. Wenn nun nicht nur über Zölle auf Aluminium und Stahl, sondern auch auf Autos geredet werde, dann habe das "schon Züge eines Handelskonflikts", sagte die CDU-Vorsitzende am Mittwoch bei der Generaldebatte im Bundestag und fügte hinzu: "Ich will jetzt mal noch nicht weitere Worte sagen." Es lohne jede Mühe, "diesen Konflikt, damit er nicht zu einem wirklich Krieg wird", zu entschärfen. "Aber dazu gehören natürlich zwei Seiten", sagte Merkel.

Merkel: Migrationsfrage entscheidend für Erhalt der EU

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Steuerung der Migration in der EU erneut zur Schicksalsfrage erhoben. Der Umgang mit der Migrationsfrage habe eine entscheidende Bedeutung für den Bestand Europas, sagte die CDU-Vorsitzende am Mittwoch bei der Generaldebatte im Bundestag. Die Interessenlage in der EU diesbezüglich sei unterschiedlich. Aber man habe sich verständigt, dass es nicht nur die Frage eines einzelnen Staates, sondern aller Mitgliedstaaten sei. SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles forderte eine "neue Logik in der Einwanderungspolitik".

SPD stellt weiter Bedingungen für Transitzentren

Die SPD stellt weiterhin Bedingungen für die von der Union geplanten Transitzentren für Flüchtlinge, die nach Deutschland wollen und bereits in anderen Ländern registriert wurden. "Es darf keine nationalen Alleingänge geben", sagte Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles am Mittwoch nach einer SPD- Fraktionssitzung in Berlin. Die SPD lehne zudem weiterhin geschlossene Lager ab. "Auf dieser Basis werden wir am Donnerstagabend weiter verhandeln."

Seehofer will Flüchtlinge in Transitzentren bis zu zwei Tage festhalten

Nach Angaben von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sollen die Flüchtlinge in den von der Union geplanten Transitzentren maximal zwei Tage lang festgehalten werden. "Das ist ein Aufenthalt, der längstens 48 Stunden dauern kann nach unserem Grundgesetz", sagte Seehofer am Mittwoch dem Nachrichtensender n-tv. "Und dann werden die Menschen innerhalb dieser Frist wieder zurückgebracht in die Länder, aus denen sie gekommen sind."

Seehofer führt in Wien nur Vorgespräche zur Asylpolitik

CDU und CSU haben zwar einen Kompromiss im Asylstreit gefunden, doch die Umsetzung wird noch einige Zeit dauern. Am Donnerstagabend treffen sich die Spitzen von Union und SPD erneut im Koalitionsausschuss, um über die "Ordnung und Steuerung der Migration" zu diskutieren. Bundesinnenminister Horst Seehofer reist vorher nach Österreich, um dort über ein Abkommen zur Rücknahme von Flüchtlingen zu sprechen. Da es dazu aber bisher keine Einigung in der Regierung gibt, kann Seehofer keine Vereinbarung abschließen.

Kretschmer lehnt Transitzentren für Sachsen ab

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat den umstrittenen Transitzentren für sein Bundesland eine Absage erteilt. "Ich setze sehr darauf, dass Personen, die in der Schleierfahndung an der deutsch-polnischen oder deutsch-tschechischen Grenze aufgegriffen werden, in die Ankerzentren kommen und dort die Verfahren massiv verkürzt werden", sagte Kretschmer dem Handelsblatt. Transitzentren solle es dagegen in Sachsen nicht geben.

Weidel: Deutschland ist zum "Chaosfaktor" geworden

In der Generaldebatte zum Bundeshaushalt 2018 hat die AfD die Unionskrise als "unwürdiges Schauspiel" kritisiert und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) scharf attackiert. "Deutschland ist unter Ihrer Regierung vom Motor und Stabiliätsanker zum Chaosfaktor geworden", sagte AfD-Fraktionschefin Alice Weidel am Mittwoch im Bundestag. Sie warf Merkel vor, Deutschland und Europa gespalten zu haben. Der Haushalt sei ein Haushalt des "Weiter so".

Orban: Ungarn unter Umständen zu Asyl-Abkommen mit Deutschland bereit

Vor seinem Besuch in Berlin hat Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban signalisiert, dass er unter bestimmten Voraussetzungen doch zu Verhandlungen über ein bilaterales Asyl-Abkommen mit Deutschland bereit ist. Zuerst müsse es aber Verhandlungen mit Österreich geben, sagte Orban der Bild-Zeitung.

Arbeitsminister will Geringverdiener bei Rentenbeiträgen entlasten

Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will Geringverdiener bei den Rentenbeiträgen entlasten. "Geringverdiener müssen mehr Geld in der Tasche haben", sagte Heil der Bild-Zeitung. "Hier nützt keine Steuerreform, weil diese Menschen ohnehin wenig oder gar keine Steuern zahlen." Bisher müssten Bürger ab 850 Euro Monatseinkommen volle Sozialabgaben zahlen. "Diese Grenze werden wir auf 1.300 Euro anheben - ohne dass dabei die spätere Rente sinkt." Das soll bereits ab 1. Januar 2019 gelten.

Polnischer Regierungschef erntet im EU-Parlament massive Kritik

Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki ist im Europaparlament wegen der umstrittenen Justizreformen seiner Regierung mit massiver Kritik konfrontiert worden. Redner aller maßgeblichen Fraktionen betonten am Mittwoch, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit seien die Grundlage der Europäischen Union. Diese Prinzipien müssten auch von Polen akzeptiert werden.

Polen verteidigt "Recht" auf Justizsystem nach seinen Traditionen

Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki hat die umstrittenen Justizreformen seiner Regierung vor dem Europaparlament verteidigt. "Jedes Land hat ein Recht, sein Rechtssystem gemäß seiner eigenen Traditionen zu errichten", sagte Morawiecki am Mittwoch vor den Abgeordneten in Straßburg. "Einigkeit in Vielfalt" sei eines der grundlegenden Prinzipien der EU und "kein leerer Slogan". Der "Respekt der nationalen Identitäten" sei eine wesentliche Grundlage für Europa.

Polnische Gerichtspräsidentin geht aus Protest gegen Zwangsruhestand zur Arbeit

Aus Protest gegen ihren Zwangsruhestand ist die Präsidentin des Obersten Gerichtshofes in Polen, Malgorzata Gersdorf, am Mittwoch zur Arbeit erschienen. Gersdorf betrat am Morgen das Gerichtsgebäude in Warschau. Sie mische sich nicht in die Politik ein, sagte die Richterin vor Journalisten. Sie wolle aber für die Rechtsstaatlichkeit in Polen kämpfen und "die Grenze zwischen der Verfassung und dem Verstoß gegen die Verfassung aufzeigen".

Polen verlangt Stopp des Baus von Gaspipeline Nord Stream 2 in die EU

Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki hat ein Ende des Baus der Gaspipeline Nord Stream 2 gefordert. "Das ist kein wirtschaftliches Projekt, es ist ein politisches Projekt", sagte Morawiecki am Mittwoch im Europaparlament in Straßburg. "Es erzeugt ein höheres Risiko von Instabilität in Osteuropa und gibt Russland großen Einfluss auf die europäische Wirtschaft und Politik."

TK: Mehr als jeder Zweite steigt vor offizieller Rente aus Job aus

Mehr als jeder zweite Erwerbstätige in Deutschland steigt vor dem offiziellen Renteneintrittsalter aus dem Arbeitsleben aus. Jeder siebte davon (13,5 Prozent) geht aufgrund von Berufsunfähigkeit, Erwerbsunfähigkeit oder Schwerbehinderung, wie der am Mittwoch in Berlin veröffentlichte Gesundheitsreport der Techniker Krankenkasse (TK) zeigt.

Frankreichs Nationalversammlung billigt Gesetz gegen "Fake News"

Die französische Nationalversammlung hat umstrittene Gesetzesvorschläge gegen "Fake News" gebilligt. Die Regierungsmehrheit stimmte in der Nacht zum Mittwoch in erster Lesung für die Pläne von Präsident Emmanuel Macron. Er will damit die Verbreitung von Gerüchten und Falschaussagen in Wahlkampfzeiten verhindern.

Weißes Haus reagiert besorgt auf anhaltende Negativschlagzeilen über Pruitt

Angesichts immer neuer Vorwürfe gegen den Chef der US-Umweltbehörde (EPA), Scott Pruitt, wegen Steuerverschwendung und anderer zweifelhafter Entscheidungen äußert sich das Weiße Haus inzwischen besorgt. "Wir wissen von den zahlreichen Berichten, und der Präsident geht ihnen nach", sagte ein Sprecher des Weißen Hauses am Dienstag (Ortszeit). Die Berichte über Pruitt seien besorgniserregend.

Gericht in Ecuador erlässt Haftbefehl gegen Ex-Staatschef Correa

Ein Gericht in Ecuador hat Haftbefehl gegen den im belgischen Exil lebenden Ex-Präsidenten Rafael Correa erlassen. Richterin Daniella Camacho ordnete am Dienstag (Ortszeit) in Quito an, den 55-Jährigen vorsorglich zu inhaftieren, und schaltete dazu die internationale Polizeibehörde Interpol ein. Correa, der von 2007 bis 2017 Staatschef von Ecuador war, wird vorgeworfen, 2012 an der Entführung eines politischen Gegners in Kolumbien beteiligt gewesen zu sein.

ITALIEN

Einkaufsmanagerindex Service Juni 54,3

Einkaufsmanagerindex Service Juni PROGNOSE: 53,0

Einkaufsmanagerindex Service Mai bei 53,1

USA

MBA Market Index Woche per 29. Juni -0,5% auf 363,3 (Vorwoche: 365,3)

MBA Purchase Index Woche per 29. Juni +0,5% auf 245,5 (Vorwoche: 244,3)

MBA Refinance Index Woche per 29. Juni -2,0% auf 996,0 (Vorwoche: 1.015,9)

