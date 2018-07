In einer Bundestagdebatte forderten Vertreter von SPD und Grünen den Bundeswirtschaftsminister erneut auf, endlich die versprochenen Sonderausschreibungen für Photovoltaik-Anlagen und Windparks an Land auf den Weg zu bringen. Altmaier wollte sich darauf aber nicht festnageln lassen und will sich lieber erst um die Netze kümmern.In der Bundestagsdebatte am Dienstag ging es unter anderem um die im Koalitionsvertrag versprochenen Sonderausschreibungen mit je zwei Gigawatt Leistung für Photovoltaik-Anlagen und Windkraft an Land, die es 2019 und 2020 geben soll, um das Verfehlen der Klimaschutzziele ...

