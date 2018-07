Jetzt scheint das Glück perfekt zu sein für den Zahlungsdienstleister Wirecard. Denn die Wirecard-Aktie befindet sich nach Ansicht von Index-Experten auf dem direkten Weg in den deutschen Leitindex Dax . "Nach aktuellem Stand dürfte die Aktie des Zahlungsabwicklers im September in den Dax kommen", sagte Index-Expertin Petra von Kerssenbrock von der Commerzbank am Mittwoch....

