BERLIN (Dow Jones)--Regierungssprecher Steffen Seibert hat das Ziel von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bekräftigt, bis zur Mitte des Jahrzehnts eine Quote von 1,5 Prozent an Verteidigungsausgaben im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung zu erreichen. "Es ist das Ziel der Bundesregierung, das sie den Nato-Partnern auch angekündigt hat, bis zum Jahre 2024 die Verteidigungsausgaben auf 1,5 Prozent des Bruttoinlandsproduktes zu erhöhen", betonte Seibert bei einer Pressekonferenz in Berlin.

Hintergründe sind ein jüngster Mahnbrief von US-Präsident Donald Trump an die Nato-Partner und jüngste mittelfristige Haushaltsplanungen des Bundesfinanzministeriums, die eine niedrigere Quote ausweisen. "Uns ist die kritische Haltung des US-Präsidenten bekannt", sagte Seibert. Jedoch könne Deutschland "in den letzten Jahren anhand der Haushaltszahlen durchaus nachweisen, dass wir eine Trendwende eingeleitet haben". Der Haushalt für 2019 sehe vor, diese Trendwende weiter fortzusetzen.

Die jüngsten Budgetplanungen aus dem Finanzministerium wollte der Regierungssprecher nicht bewerten. "Wir arbeiten an einem Haushalt 2019, der (...) diese Trendwende fortsetzt, und weiteren Haushaltsverhandlungen der kommenden Jahre kann und werde ich hier jetzt nicht vorgreifen", betonte er. Merkel habe aber "die Notwendigkeit einer auch in Zukunft einsatzbereiten und für den Einsatz ausreichend ausgerüsteten Bundeswehr" betont und sich zu der Nato-Gipfelerklärung von 2014 bekannt.

Aus dem Haus von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) war am Vortag bekannt geworden, dass die so genannte Nato-Quote nach der mittelfristigen Finanzplanung zwar 2019 auf 1,31 Prozent von 1,24 Prozent in diesem Jahr steigen, dann aber bis 2022 auf 1,23 Prozent sinken soll. Aus dem Ministerium war aber auch betont worden, bei möglicherweise niedrigerem Wachstum steige die Quote, und nicht alle Langfrist-Investitionen seien schon voll in dem Plan berücksichtigt.

Merkel hatte das Ziel einer Steigerung auf 1,5 Prozent jüngst im Bundestag ausgegeben und sich damit einer Forderung von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) angeschlossen. 2014 hatten die Nato-Staaten beschlossen, sich bis 2024 in Richtung von 2 Prozent zu orientieren.

