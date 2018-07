Wien (www.fondscheck.de) - Sprintstark oder fußlahm? "FONDS professionell" hat wieder gecheckt, wie sich das Mittelaufkommen ausgewählter Fondsgruppen in den letzten Monaten entwickelt hat - und zeigt die Ergebnisse, so die Experten von "FONDS professionell".Nordamerika hui, Europa pfui: So lasse sich die jüngste Fondsmanager-Umfrage der Bank of America Merrill Lynch zusammenfassen. Im Rahmen der monatlichen Befragung hätten die interviewten Portfolioverwalter angegeben, die USA derzeit zu favorisieren. Die Eurozone und Emerging Markets hätten hingegen nicht in der Gunst der Fondsprofis gelegen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...