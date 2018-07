Wien (www.fondscheck.de) - Der Juni brachte bei Aktienfonds wenig Veränderung, tendenziell überwogen die Verluste - und seit Jahresbeginn bilanzieren Aktienfonds im Durchschnitt negativ, zeigt das aktuelle FONDS professionell Fondsbarometer, so die Experten von "FONDS professionell".Dass Australien-Fonds dieses Ranking anführen würden, sei seit Start dieses Monatsberichts im Juli 2014 noch nie vorgekommen. Allerdings liege dies nicht daran, dass die Investoren Down Under zu ihrem neuen Liebling erkoren hätten, sondern vielmehr daran, dass australische Aktien zuletzt von Kursrückgängen verschont geblieben seien. ...

