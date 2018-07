Aus der Firmenwelt: Die ALLIANZ erhöht ihr Aktienrückkaufprogramm um 1 Mrd. €. Die neue Vokabel dazu heißt "Finanzdisziplin". Für Aktionäre ist dies stets ein positives Signal, wofür es umfangreiche Analystenberechnungen gibt. Jede Firma gleich welcher Art, die diesen Weg geht, beweist damit, dass ihr unternehmerisch nichts einfällt. Vor 4 Wochen orakelte ALLIANZ-Chef Bäte noch über eine mögliche Großfusion. Also: Entweder, oder! Eine wirkliche Vorwärtsstrategie verträgt sich nicht mit Aktienrückkäufen. Das gilt auch für MÜNCHENER RÜCK aus der gleichen Branche und für SIEMENS im Industriesektor. Lediglich die Kurstendenz lässt sich stützen oder stabil halten. Volkswirtschaftlich ist das fatal!



Dies ist ein Ausschnitt aus der aktuellen AB-DAILY. Den kompletten Brief können Sie unter www.boersenkiosk.de oder in der APP kaufen.