Der EUR/USD baute seine Abwärtskorrektur vom Tageshoch aus dem Bereich der 1,1682 aus und so musste in der vergangenen Stunde das neue Tagestief gebildet werden. Die plötzliche Kursumkehr um 50 Pips beruht auf keinerlei Fundamentaldaten und so scheint diese lediglich auf dem zunehmenden Kaufinteresse gegenüber dem USD zu beruhen. Der Dollar Index konnte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...