Ergomed gibt Aktien als weitere Gegenleistung für den Unternehmenskauf 2017 an frühere Anteilseigner der PSR Group BV aus

04.07.2018

Ergomed gibt Aktien als weitere Gegenleistung für den Unternehmenskauf 2017 an frühere Anteilseigner der PSR Group BV aus

London, UK - 04. Juli 2018: Ergomed plc (LSE: ERGO; Xetra: 2EM GR) ("Ergomed" oder "das Unternehmen"), ein Unternehmen, das spezialisierte Dienstleistungen für die pharmazeutische Industrie anbietet, gibt heute bekannt, dass die Bedingungen für die Ausgabe von 345 zusätzlichen neuen Ergomed-Stammaktien mit einem Nennwert von je 1 Pence ("2017 Further Consideration Shares") an frühere Anteilseigner der PSR Group BV erfüllt worden sind.

Ergomed hat der Zuteilung und Ausgabe der 2017 Further Consideration Shares als Teil der bedingten Kaufpreiszahlungen für die Akquistion von PSR, die am 28. September 2017 bekannt gegeben wurde, zugestimmt. Im Rahmen dieser Transaktion hat Ergomed 100% des ausgegebenen Aktienkapitals von PSR für einen Kaufpreis von bis zu EUR 5,7 Millionen (GBP 5,0 Millionen), darunter bedingte Kaufpreiszahlungen von insgesamt bis zu EUR 2,6 Millionen (GPB 2,2 Millionen), die an das Erreichen von EBITDA-Zielen in 2017, 2018 und 2019 gebunden sind, übernommen. Die bedingten Zahlungen ("Earn-out") werden zu 80% in bar und zu 20% durch die Ausgabe neuer Stammaktien der Ergomed beglichen.

Ein Antrag auf Zulassung der 345 Stammaktien zum Handel an der AIM ("Alternative Investment Market") wurde an der Londoner Börse gestellt ("Admission"). Die Handelszulassung wird für den 09. Juli 2018, 8:00 Uhr Ortszeit (9:00 Uhr MESZ) erwartet. Die Stammaktien werden den bestehenden ausgegebenen Ergomed-Stammaktien rechtlich gleichgestellt sein. Nach der Zulassung wird sich das erhöhte Grundkapital sowie die Gesamtzahl der Stimmrechte somit auf 44.858.947 Stammaktien belaufen.

Über Ergomed

Ergomed bietet spezialisierte Dienstleistungen für die pharmazeutische Industrie an, die alle Phasen der klinischen Entwicklung, die Überwachung der Arzneimittelsicherheit und die Dokumentation medizinischer Daten nach der Zulassung (Pharmakovigilanz) umfassen. Das schnell wachsende, profitable Dienstleistungsspektrum des Unternehmens beinhaltet ein umfangreiches Angebot spezialisierter Pharmakovigilanz-Lösungen, die unter der Marke PrimeVigilance zusammengefasst werden, sowie ein breites Angebot qualitativ hochwertiger Contract Research und Trial Management Services (CRO). Aufbauend auf seiner Expertise in diesem Bereich hat Ergomed ein Portfolio an Arzneimittelentwicklungs-Programmen aufgebaut - sowohl im Rahmen von Partnerschaften als auch in Eigenregie. Weitere Informationen erhalten Sie unter: http://ergomedplc.com.

