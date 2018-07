Zürich - Die Kantonalbanken sind ein gewichtiger Faktor des Schweizer Finanzplatzes. Die Bruttowertschöpfung der 24 Institute lag 2017 bei etwa 5 Milliarden Franken, was rund einem Fünftel der Wertschöpfung der gesamten Bankbranche entsprach. Die Kantonalbanken hätten zudem in Zeiten "hoher Unsicherheit" eine vergleichsweise stabile Geschäftsentwicklung aufgewiesen und sich damit als Stütze des Finanzsystems erwiesen, heisst es in einer Studie von BAK Economics im Auftrag des Verbands Schweizerischer Kantonalbanken (VSKB).

Die 24 Kantonalbanken beschäftigen schweizweit über 17'000 Beschäftigte, womit sie 17 Prozent aller Arbeitsplätze der Schweizer Banken stellen, so die am Mittwoch vorgestellte Studie. Im Vergleich zur Branche wie auch zur Gesamtwirtschaft wiesen sie laut der Studie eine im Vergleich zur Branche wie auch der Gesamtwirtschaft überdurchschnittliche Arbeitsproduktivität auf. ...

