Von Nathan Allen und Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagen will künftig auch im Carsharing-Geschäft mit Elektroautos mitmischen. Ab 2019 will der Wolfsburger Autobauer in Deutschland diesen Service anbieten. Ab 2020 soll das Angebot dann auf Städte in Europa, Nordamerika und Asien ausgeweitet werden.

Damit folgt Volkswagen der französischen Konkurrenz seitens Renault und Peugeot, die in Paris ins Carsharing von Elektroautos einsteigen wollen.

"Bei unseren Flotten für die Vehicle-on-Demand-Dienste setzen wir vollständig auf Elektrofahrzeuge, bieten also emissionsfreie und nachhaltige Mobilität an", so Jürgen Stackmann, Vertriebsvorstand der Marke Volkswagen.

Autobauer versuchen zunehmend, im Geschäft mit Mitfahrgelegenheiten und Carsharing Fuß zu fassen. Damit soll die sinkende Popularität des eigenen Autos bei jungen Leuten ausgeglichen werden.

Renault und Peugeot hatten Elektro-Carsharing-Angebote für Paris angekündigt. Sie wollen eine Lücke füllen, die dadurch entsteht, dass die Stadtverwaltung von Paris den eigenen, öffentlichen Elektro-Carsharing-Service Autolib wegen finanzieller Probleme einstellen will.

