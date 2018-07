Neuer "Unabhängigkeitstag" für die Gruppe durch Abschluss der Investitionstransaktion mit Permira; Fortsetzung des entschlossenen Geschäftsansatzes und aggressiven Wachstumskurses

Exclusive Group, eine im Bereich Value-Added Services und Technologien (VAST) tätige Gruppe, hat heute ihre Unabhängigkeitserklärung durch den Abschluss einer großen Investitionstransaktion mit von der privaten Investmentgesellschaft Permira beratenen Fonds erneuert. Anstatt ihren individuellen, wertorientierten Ansatz durch die Konsolidierung mit anderen großen VAD-Akteuren zu verwässern, wird die Exclusive Group aufgrund der Katalysatorwirkung ihre Vision vergrößern und den weltweit größten globalen Spezialisten für die Cyber- und Cloudtransformation mit dem Ziel schaffen, in den kommenden Jahren einen Jahresumsatz von 10 Milliarden US-Dollar zu erzielen.

Olivier Breittmayer, CEO der Exclusive Group, sagte: "Cybersicherheit und Cloud haben im Zeitalter der digitalen Transformation als getrennte Gebiete bzw. sogar mehr noch als zusammenhängendes Ganzes in geschäftlicher Hinsicht eindeutig Vorrang. Die beiden Sektoren werden immer komplexer und weisen bei Fähigkeiten und Kenntnissen erhebliche Defizite auf. Die Industrie braucht einen VAD, der diese Lücke schließen kann, und das möchten wir erreichen. Wir glauben, dass wir unseren Fokus richtig und zielgerichtet setzen; Hersteller, Dienstleistungen und Kompetenzen zur Schaffung eines überzeugenden Angebots für Channel-Partner und Hersteller, um ein erhebliches und profitables Wachstum zu erzielen."

Durch die fachliche Fokussierung auf Cybersicherheit und Cloud tritt die Exclusive Group dem weltweit zunehmenden Defizit an Qualifikationen und Kenntnissen bei Channel-Partnern und Endanwenderorganisationen entgegen, um die gewünschte Geschwindigkeit und den Erfolg der digitalen Transformation zu ermöglichen. "Wir haben weltweit einige der besten Mitarbeiter und den mit Abstand höchsten Anteil an Ingenieuren in unserem Bereich", ergänzte Breittmayer. "Zudem haben wir auf lokalen, regionalen und weltweiten Märkten den größten Erfolg für disruptive Technologien gesichert. Wir möchten mit unserer Strategie in unseren ‚Cyber-Supercentern' und ‚Cloud-Kompetenzzentren' den Aufbau des stärksten Herstellerportfolios in allen relevanten Segmenten fortsetzen und unser Serviceangebot sowie unsere globale Präsenz ausbauen, um den Anforderungen aller Projekte gerecht zu werden."

Michail Zekkos, Partner im Technologieteam von Permira, kommentierte: "Die beispiellose Ausrichtung und das Engagement der Exclusive Group für Cybersicherheit und Cloud sind sehr spannend und wir freuen uns, mit dem Unternehmen zusammenzuarbeiten. Wir sind davon überzeugt, dass sich Cloud und Cybersicherheit für Unternehmen weiterhin rasch annähern werden. Das Unternehmen kann diese enorme Marktchance nutzen, um den Übergang zu ermöglichen, und seinen Vertriebspartnern dabei eine Spitzenposition einräumen. Den Unternehmergeist und die Unabhängigkeit des Unternehmens zu bewahren und dabei rasch und skalierend innovativ tätig zu sein, ist bei der Realisierung der nächsten Wachstumsphase von enormer Bedeutung."

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

