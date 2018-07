Hier geht's zum Video

Beim Silberpreis gab es in diesem Jahr keine großen Sprünge. Seit über einem Jahr bewegt sich der kleine Bruder des Golpreises in der Seitwärts-Range. Doch jetzt spitzen sich dei Anzeichen eines Ausbruchs deutlich zu... Weshab der Silberpreis jetzt kurz vor dem Ausbruch steht, welche Anzeichen untrüglich sind und wie Sie sich mit Finanzprodukten jetzt aufstellen sollten, erfahren Sie in dieser Ausgabe Zertifikate Aktuell mit Moderatorin Johanna Claar und Matthias Hüppe von HSBC.