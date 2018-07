Hier geht's zum Video

Obwohl es gerade in Bezug auf den Handelskrieg ordentlich kriselt am Weltmarkt, bleibt der Goldpreis unauffällig, seitwärts gerichtet. Doch genau das können Sie sich zu eigen machen. Wie? Das erfahren Sie in dieser Ausgabe Zertifikate Aktuell. Moderatorin Johanna Claar bepricht mit Patrick Kesselhut von der Commerzbank die Vor- und Nachteile von Discount-Zertifikaten und weshalb sich der Gldpreis besonders für eine Investition eignet.