Hamburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Im Fall der im Berliner Bode-Museum gestohlenen Goldmünze bereitet die Staatsanwaltschaft die Anklage vor. Nach Recherchen der Wochenzeitung DIE ZEIT halten die Ermittler vier Männer für tatverdächtig: die Brüder Ahmad R. und Wayci R., ihren Cousin Wissam R. sowie den ehemaligen Museumswärter Dennis W.



Laut den Ermittlungen waren Ahmad, Wayci und Wissam R. am 27. März des vergangenen Jahres um drei Uhr morgens von der S-Bahn-Trasse aus über ein Fenster in das Museum eingedrungen, hatten mit einer Axt das Panzerglas der Vitrine zerstört und die Münze mithilfe eines Rollbretts aus dem Gebäude geschafft. Im Anschluss sollen sie die Münze von der S-Bahn-Trasse in den angrenzenden Monbijou-Park geworfen haben. Allerdings fanden die Ermittler an einem am Tatort sichergestellten Seil die DNA von Wissam R. Der vierte Verdächtige, Dennis W., arbeitete als Wärter im Bode-Museum und gilt den Ermittlern als Tippgeber. Auf seinem Handy fand die Polizei nach Informationen der ZEIT Selfie-Fotografien, die er womöglich zur Vorbereitung der Tat im Museum aufgenommen hatte. Das Fenster, über das die drei mutmaßlichen Täter in der Nacht einstiegen, befindet sich im Umkleideraum der Angestellten des Museums und war als einziges im Gebäude nicht an den äußeren Alarmkreislauf angeschlossen. Der Anwalt von Dennis W., Hansgeorg Birkhoff, spricht gegenüber der ZEIT von einem "dürren Indiziengerüst". Das Verfahren wird voraussichtlich vor einer Jugendstrafkammer stattfinden, da die Verdächtigen zum Tatzeitpunkt überwiegend Heranwachsende waren. Ahmad, Wayci und Wissam R., die zu einer arabischstämmigen Großfamilie in Berlin gehören, wird schwerer Diebstahl vorgeworfen.



Die in Kanada gefertigte Goldmünze ist 100 Kilogramm schwer und besteht aus dem reinsten Gold der Welt. Von ihr gibt es weltweit lediglich sechs Exemplare. Der Wert beträgt rund 3,75 Millionen Euro.



OTS: DIE ZEIT newsroom: http://www.presseportal.de/nr/9377 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_9377.rss2



Pressekontakt: Den kompletten ZEIT-Text dieser Meldung senden wir Ihnen für Zitierungen gern zu. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an DIE ZEIT Unternehmenskommunikation und Veranstaltungen (Tel.: 040/3280-237, Fax: 040/3280-558, E-Mail: presse@zeit.de). Diese Presse-Vorabmeldung finden Sie auch unter www.zeit.de/vorabmeldungen.