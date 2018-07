Zürich (ots/PRNewswire) -



Das Risiko, dass Menschen länger als ihre Altersvorsorge leben,

stellt eine Gefahr für ihren Lebensstandard dar, das heisst, dass

viele in die Armut abgleiten könnten. Der Umwandlungssatz für die

Altersrente von betrieblichen Altersvorsorgevermögen stellt gemäss

einer Studie der Geneva Association, der führenden internationalen

Denkfabrik der Versicherungsbranche, jedoch eine Versicherungslösung

für dieses gesellschaftliche Problem dar.



Der Bericht "Umwandlungssatz für die Altersrente: Lebenslanges

Alterseinkommen" zeigt, dass die gestiegene Lebenserwartung, niedrige

Geburtenraten und niedrige Zinsen extremen Druck auf die von der

Regierung bereitgestellten Altersversorgungspläne (als 1. Säule

bekannt) ausüben und zu einer Verringerung der Leistungen für

Personen führen, die in Rente gehen und zunehmend komplexe

Entscheidungen bezüglich ihrer betrieblichen Altersversorgung (als 2.

Säule bekannt) treffen müssen.



Anna Maria D'Hulster, Secretary General der Geneva Association,

sagte: "Früher und mit höheren Raten zu sparen beginnen und die

Beiträge im Laufe der Zeit zu erhöhen hilft, die 2. Säule-Rente zu

sichern, die gross genug für die Altersrente ist. Der Erwerb einer

lebenslangen Rente mit Teilen oder der gesamten 2. Säule des Rentners

trägt dazu bei, dass eine Person nicht länger als ihre Altersvorsorge

lebt."



Der Bericht befasst sich mit den 2. Säule-Programmen für die USA,

das Vereinigte Königreich und die Schweiz. Das US-System hat das

Pensionsrisiko von Arbeitgebern auf Arbeitnehmer übertragen, während

das Vereinigte Königreich den Rentnern mehr Freiheit gewährt und mehr

Druck auf die Regierung ausübt. Das Schweizer System weist Merkmale

auf, die dazu führen, dass ein durchschnittlicher Schweizer

Arbeitnehmer mehr für seinen Ruhestand spart als sein Pendant in den

USA oder im Vereinigten Königreich.



Der Bericht empfiehlt, dass die Standardoptionen für die 2.

Säule-Programme auf drei Prinzipien basieren sollten: automatische

Einbindung von Mitarbeitern in einen beruflichen Rentenplan,

automatische Steigerung der Beiträge mit zunehmendem Alter und Dauer

der Beschäftigung, und ein gewisses Mass an obligatorischem

Umwandlungssatz für die Altersrente.



Ronald Klein, Director Global Ageing bei der Geneva Association

und Autor des Berichts, kommentiert wie folgt: "Es ist schwierig, ein

einheitliches System der beruflichen Renten aufzubauen, das in jedem

Land seinen Zweck erfüllt. Aber es ist vorteilhaft für alle Parteien,

dass mindestens ein Teil der Einsparungen aus der 2. Säule verrentet

werden, damit sichergestellt werden kann, dass die Rentner über der

Armutsgrenze leben können."



