Rund 750 Aussteller zeigen neben viel Landtechnik auch Highlights für Familien, Haus- und Gartenbesitzer und Autofreunde - Atemberaubende Tierschauen - Toller Ferientag für Kinder



Am Freitag, 6. bis Montag, 9. Juli 2018, öffnet die Tarmstedter Ausstellung als größte Freilandausstellung Norddeutschlands zum 70. Mal ihre Pforten. Erwartet werden rund 100.000 Besucher. Mehr als 750 Aussteller präsentieren neben der traditionellen Landwirtschaftsausstellung, die wiederum eine der größten Deutschlands ist, vier Tage lang beeindruckende Tierschauen, hochkarätige Zuchttierschauen und darüber hinaus ein umfassendes Angebot für Haus, Garten, Freizeit und Genuss. Die Veranstaltung zeigt sich damit wiederum als Ziel für die ganze Familie.



Neu: Spannendes Bio-Erlebnisprogramm



In der neuen Bio-Genusshalle kann die Besucher bei verschiedensten Anbietern Lebensmittel und Weine testen oder schmackhafte Biersorten vom Fass probieren. Hier präsentieren sich verschiedenste Aussteller aus der Region, von denen die meisten Bio-zertifizisert sind. In Kooperation mit dem Verein Genussland Bremen Niedersachsen gibt es unter dem Motto "Bio erleben" zudem ein vielfältiges Erlebnis-Programm mit Kochvorführungen oder einer Käse-Weinschule. Die Veranstaltung wird durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft im Rahmen des Bundesprogramm Ökologischer Landbau und andere Formen nachhaltiger Landwirtschaft (BÖLN) gefördert.



Großes Aussteller-Angebot rund um Haus, Garten und Technik



Die Angebotspalette im Haus- und Gartenbereich reicht von der Gartendekoration und Pflanzen, vom schönen Strandkorb, dem Pool und der edlen Gartenbank über das praktische Gewächshaus bis hin zum Wintergarten und weiteren Ideen für die Renovierung und Verschönerung des Eigenheims und des Gartens.



Für die Männer werden neueste Automodelle, noch mehr Camper und Wohnmobile sowie Pkw- und Pferdeanhänger, Arbeitsmaschinen und Werkzeuge vorgestellt.



Zu den Attraktionen für die kleinen Besucher gehören neben den vielen großen und kleinen Traktoren, den Spielzeugständen und den Karussells, auch das Riesenrad, die große Hüpfburg "Grüner Trecker", das Bungee-Trampolin und die Lauenburger Puppenbühne. Ein besonderer Publikumsmagnet sind die hochkarätigen und außergewöhnlichen Pferde-Shows an allen vier Tagen.



Royaler Besuch auf der Ausstellung



Am Ausstellungssonntag (8. Juli) wird es hoheitlich. Beim "Königinnentreffen" werden 15 Produktköniginnen aus verschiedenen Regionen Niedersachsens ihre Heimat und deren Spezialitäten präsentieren.



Landwirtschaftsministerin hält Festrede zur Eröffnung Die Festrede auf der offiziellen Eröffnungsfeier am Freitag, 6. Juli 2018, ab 10 Uhr wird die Niedersächsische Ministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Barbara Otte-Kinast halten. Zur Eröffnung im großen Festzelt der größten Regionalausstellung im Norden werden rund 800 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Verbänden und dem ländlichen Raum erwartet.



Weitere Informationen gibt es unter www.tarmstedter-ausstellung.de, auf YouTube, Facebook und Instagram oder über die Ausstellungs-GmbH, 27412 Tarmstedt, Telefon (04283) 329 bzw. auinfo@tarmstedter-ausstellung.de.



