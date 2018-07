Zürich (ots) - Der Schweizerische Baumeisterverband und die Suva

setzen sich gemeinsam für Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit bei

Bauarbeiten im Sommer ein. Im Fokus stehen dabei baustellengerechte

Massnahmen, die in der Praxis akzeptiert werden und eine möglichst

gute Wirkung erzielen. Die Suva und der SBV haben sich nach

Gesprächen geeinigt, dass der SBV die von der Suva lancierten

Kampagne «Sonne» aktiv mitträgt. Die Suva ihrerseits wird auf die

Einführung eines Obligatoriums für Nackenschutz und Stirnblende ab 1.

Januar 2019 verzichten. Es soll der gesamte Strauss an

Schutzmassnahmen aufgezeigt werden und nicht eine einzelne Massnahme

wie Nackenschutz mit Stirnblende obligatorisch erklärt werden.

Gemeinsam wollen die beiden Organisationen künftig die Präventions-

und Schutzmassnahmen im Rahmen der Suva-Kampagne «Sonne»

intensivieren.



Ein Ende Mai 2018 von der Suva angekündigtes Obligatorium hat

sowohl im Bauhauptgewerbe als auch im Ausbaugewerbe zu einer grossen

Verunsicherung bei den Unternehmern und beim Baustellenpersonal

geführt. Die Suva und der SBV konnten die Situation im Gespräch

klären. Sie sind sich einig, dass dem Sonnenschutz auf dem Bau eine

hohe Priorität beigemessen werden muss. Mit von den Arbeitgebern wie

auch den Arbeitnehmern mitgetragenen Massnahmen soll der Schutz vor

gefährlicher UV-Strahlung intensiviert werden. Die Suva und der SBV

wollen sich gemeinsam für einen verbindlichen und effektiven Schutz

engagieren.



Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit haben auf Schweizer

Baustellen in jeder Jahreszeit höchste Priorität. Weil gerade das

Sommerhalbjahr besonders hohe Anforderungen an den betrieblichen

Gesundheitsschutz stellt, wollen der Schweizerische Baumeisterverband

und die Suva künftig noch stärker zusammenarbeiten. Mit praktischen

Lösungsbeispielen wie Beschattungen, zeitlicher Optimierung oder

persönlichen Schutzmassnahmen sollen die Unternehmen des

Bauhauptgewerbes bei Arbeiten unter freiem Himmel optimal unterstützt

und die Arbeitnehmer wirksam vor der UV-Strahlung geschützt werden.

Im Vordergrund der gemeinsamen Anstrengungen stehen neben der

Wirksamkeit auch die Praxistauglichkeit der verschiedenen

Präventions- und Schutzbestrebungen. Dazu soll auch der neue

Nackenschutz mit Stirnblende in der Praxis weiter erprobt und bekannt

gemacht werden.



Die einzelnen Massnahmen zum Schutz vor gefährlicher UV-Strahlung

sind auf der Homepage des SBV und der Suva zu finden. Über konkrete

Lösungen werden der SBV und die Suva in den kommenden Monaten

informieren.



Weitere Informationen zum Thema Sonnenschutz und weitere wertvolle

Tipps für den betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutz finden Sie

unter:



http://www.baumeister.ch/hitze



http://www.suva.ch/sonne



