Die Asyl-Entscheidungen in den von CDU und CSU geplanten Transitzentren sollen stets innerhalb von 48 Stunden fallen. Das sagte Merkel am Mittwoch der ARD. "Man muss mit 48 Stunden hinkommen, das sagt das Grundgesetz", sagte sie in der Sendung "Farbe bekennen".

Nach dieser Frist sollen Flüchtlinge dann gegebenenfalls in andere Einrichtungen überstellt werden - wenn sie nicht sofort abgeschoben werden. Am Donnerstag will die Union im Koalitionsausschuss mit der SPD weiter über das Thema verhandeln. Die SPD-Spitze hat sich bislang bedeckt gehalten, Teile der Basis halten eine Zustimmung der Sozialdemokraten zu Transitzentren für ausgeschlossen.