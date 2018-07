Nach dem Rückgang in Richtung 0,99, konnte sich der USD/CHF von seinen Verlusten erholen, da die Nachfrage nach dem Greenback zulegte. Aktuell notiert das Paar nahezu unverändert bei 0,9924. Während es an neuen Wirtschaftsdaten fehlt, schwankt der Dollar Index aus technischen Gründen unter 94,50. Der Wirtschaftskalender hat am Nachmittag nichts zu ...

