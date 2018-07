Maria Rabl übernimmt die Leitung des Departments BWL Online - Thomas Stöckl wechselt als Leiter des englischsprachigen Bachelorstudiums in das Department Wirtschaft & Management



Innsbruck (ots) - In den nächsten Tagen gehen in den betriebswirtschaftlichen Departments des MCI mehrere Neubesetzungen über die Bühne: Professorin Maria Rabl, seit 2011 am MCI und Studiengangsleiterin im Department Wirtschaft & Management, übernimmt die Leitung des Departments Betriebswirtschaft Online. Finanzmarktökonom Thomas Stöckl, derzeit Professor im Department Betriebswirtschaft Online, folgt ihr als Leiter des englischsprachigen Bachelorzweigs "Business & Management" im Department Wirtschaft & Management nach.



Der Wechsel wird notwendig, da sich der langjährige Leiter des Departments Betriebswirtschaft Online, Matthias Seeler, im Ausland neuen Herausforderungen zuwenden wird. Besonders erfreulich ist, dass die Nachbesetzungen aus eigenen Reihen erfolgen: Maria Rabl und Thomas Stöckl stellten sich jeweils einem offenen Bewerbungsverfahren und konnten sich mit hoher Professonalität und Kompetenz gegen ihre Mitbewerber durchsetzen.



Zwtl.: Wechsel an der Spitze von BWL Online



FH-Prof. Dr. Matthias Seeler hat in den letzten Jahren mit großer Expertise, Professionalität und Persönlichkeit das MCI enorm nach vorne gebracht und gemeinsam mit seinem engagierten Team den neu geschaffenen Online-Bereich aufgebaut. Mit "Betriebswirtschaft Online" als erstem Mobile Learning-Studium im Westen Österreichs wurde eine hochwertige akademische Ausbildung mit modernen didaktischen Konzepten und innovativen Technologien verknüpft. 2014 startete das deutschsprachige Bachelorstudium, das mittlerweile von einem englischsprachigen Bachelor- und einem englischsprachigen Masterstudium, jeweils auf Grundlage innovativer Mobile-Learning-Konzepte, ergänzt wird.



Mit FH-Prof. Maria Rabl übernimmt eine promovierte Wirtschaftswissenschafterin und exzellente Wirtschaftspädagogin die Leitung des Departments. In ihrer Forschungstätigkeit setzt sie sich intensiv mit den Besonderheiten des Kompetenzerwerbs von Erwachsenen auseinander. Unter anderem erforscht sie, wie sich Lehre und Lernen unter dem Einfluss neuer Technologien und Medien, insbesondere auch Möglichkeiten im Social Media Bereich, verändern und wie neue Studienformen aussehen können, die den geänderten Voraussetzungen und Ansprüchen berufstätiger Studierender gerecht werden. Zuletzt fungierte sie als Leiterin des englischsprachigen Bachelors Business & Management im Department Wirtschaft & Management.



Zwtl.: Neue Führungsfunktion im Department Wirtschaft & Management



Nach dem Wechsel von Maria Rabl zu BWL Online übernimmt FH-Prof. Thomas Stöckl ihre bisherigen Agenden, insbesondere die Verantwortung für das englischsprachige Bachelorstudium Business & Management. Thomas Stöckl ist habilitierter Finanzmarktökonom mit dem Forschungsschwerpunkt experimenteller Finanzmarktforschung. Er verfügt nicht nur über eine profunde wissenschaftliche Qualifikation, sondern zeichnet sich durch hervorragende didaktische Fähigkeiten aus und leistet seit mehreren Jahren wertvolle Beiträge beim Aufbau des Departments Betriebswirtschaft online.



Stimmen:



MCI-Rektor Andreas Altmann würdigt die Aufbauarbeit von Matthias Seeler und gratuliert zu den Berufungen: "Mein ausdrücklicher Dank gilt Matthias Seeler, der in den letzten Jahren Hervorragendes geleistet hat und wesentlich zum Erfolg des Online-Studienangebotes am MCI beigetragen hat. Maria Rabl und Thomas Stöckl gratuliere ich herzlich zu ihren Berufungen und wünsche ihnen alles Gute bei der Weiterentwicklung ihrer Departments und Studiengänge."



Die neue Leiterin des Studiengangs Betriebswirtschaft Online, Maria Rabl, freut sich auf die neue Aufgabe: "Ich freue mich sehr über die Berufung. Zeitgemäße Studienformate zu entwickeln, die den besonderen Anforderungen berufstätiger Menschen entsprechen, gehört zu meinen wichtigsten Anliegen in Forschung und Lehre. Unsere Studienangebote im Online-Bereich zählen zum Besten, was ich im deutschsprachigen Raum kenne."



Auch Thomas Stöckl, neuer Leiter des englischsprachigen Bachelorzweiges Business & Management, zeigt sich begeistert: "Als Professor und Wissenschafter an der Unternehmerischen Hochschule® sehe ich eine meiner wesentlichen Aufgaben darin, den Studierenden meine Erkenntnisse und mein Methodenwissen zur Verfügung zu stellen. Ich freue mich auf meine zukünftigen Aufgaben."



[Bildauswahl und weitere Informationen] (https://www.ots.at/redirect/MCI7)



Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at



Rückfragehinweis: MCI Management Center Innsbruck Ulrike Fuchs Public Relations +43 (0)512 2070 1527 ulrike.fuchs@mci.edu www.mci.edu



Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/3886/aom



*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***



OTS: MCI Management Center Innsbruck newsroom: http://www.presseportal.de/nr/66904 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_66904.rss2