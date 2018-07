Der Handelsstreit zwischen den USA und China droht immer weiter zu eskalieren. Bereits am kommenden Freitag sollen weitere Strafzölle gegen China in Kraft treten. Die Situation an Chinas Börsen spitzt sich währenddessen immer weiter zu. Alles halb so schlimm, meinen vor allem staatsnahe Medien in China. Wirklich? Finanzmarktanalyst Bastian Galuschka, GodmodeTrader, bei Börse Stuttgart TV.