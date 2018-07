Bundesaußenminister Heiko Maas hat im Bundestag dafür geworben, die Europäische Union außenpolitisch handlungsfähiger zu machen. Die Stärkung Europas müsse die Antwort auf nationale Alleingänge sein, sagte der SPD-Politiker am Mittwoch in der Haushaltsdebatte im Bundestag. "Wir werden ohne unsere Partner, vor allen Dingen in Europa, keine einzige Herausforderung, vor der wir stehen, in den Griff bekommen." Um außenpolitische Entscheidungen in der EU zu erleichtern, plädierte der Außenminister erneut für eine Abschaffung des Einstimmigkeitsprinzips. An die Adresse der EU-kritischen AfD sagte Maas: "So wie die Welt jetzt aufgestellt ist, hat das deutsche Interesse einen Namen, und das ist Europa."/ted/mfi/DP/tos

AXC0213 2018-07-04/16:24