BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel hat ihr Vorgehen im Asylstreit verteidigt und erstmals erklärt, warum sie Innenminister Horst Seehofer trotz seiner teils frechen Äußerungen nicht entlassen hat. Es habe zwar einen Streit gegeben, sagte Merkel in der ARD-Sondersendung "Farbe bekennen", die am Mittwochabend ausgestrahlt werden sollte. Entscheidungsrelevant sei aber einzig und allein, ob ein Minister innerhalb der Richtlinienkompetenz der Kanzlerin arbeite. Dies sei geschehen, deshalb sei Seehofer immer noch Minister. "Jetzt arbeiten wir an der Lösung der Probleme", sagte Merkel.

Seehofer hatte sich mehrfach mit heftigen Worten gegen Merkel und ihre Asylpolitik gewandt. Der CSU-Chef hatte unter anderem erklärt, er werde sich nicht von einer Kanzlerin entlassen lassen, der er in den Sattel verholfen habe.

Nur 48 Stunden

Kernpunkt des Kompromisses, den CDU und CSU nach wochenlangem Streit in der Asylpolitik fanden, ist die Einrichtung sogenannter Transitzentren. Merkel erklärte dazu, Flüchtlinge könnten maximal 48 Stunden in diesen Zentren festgehalten werden und stünden dabei unter Polizeiaufsicht. Sie müssten "in normale Einrichtungen" gebracht werden, wenn ihr Status bis dahin nicht geklärt sei. Merkel ging nicht darauf ein, ob den Flüchtlingen in dieser Zeit Rechtsschutz beispielsweise durch einen Anwalt zusteht.

Bestandteil des Kompromisses zwischen CDU und CSU sind außerdem Vereinbarungen zur Aufnahme von abgewiesenen Flüchtlingen, die Deutschland mit anderen Ländern abschließen will. Während das Bundesinnenministerium am Vormittag noch erklärte hatte, Transitzentren könnten erst entstehen, wenn Ländern wie Österreich oder Italien dieses Abkommen unterzeichnet hätten, stellte Merkel dies anders dar. Transitzentren könnten auch ohne Abkommen gemacht werden, erklärte sie.

Schicksalsjahre einer Koalition

Die Frage, ob aus der Flüchtlingskanzlerin eine Abschottungskanzlerin geworden sei, wies Merkel zurück. "Nein. Ein klares Nein", antwortete sie.

Eine Zerrüttung der Koalition wollte Merkel nicht bestätigen. Es habe ja zwischen CDU und CSU schon immer Differenzen gegeben, beispielsweise bei der Mütterrente oder der Maut. Sie gehe davon aus, dass die Regierung ihre Arbeit in den nächsten Jahren gut machen werde.

Die Union sei eine Gemeinschaft, die natürlich eine Bandbreite habe. Aber diese Bandbreite habe auch die CDU alleine. CDU und CSU seien über viele Jahrzehnte eine Schicksalsgemeinschaft geworden. Jeder wisse um "den hohen Rang dieser Gemeinschaft".

