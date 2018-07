Der iranische Präsident hat wenige Tage vor dem Ministertreffen klar Stellung bezogen: Der Atomdeal muss sich für den Iran weiterhin lohnen.

Das Atomabkommen mit dem Iran hat aus Sicht des iranischen Präsidenten Hassan Ruhani nur dann eine Zukunft, wenn sein Land davon wirtschaftlich profitiert. "Wir werden nur so lange dabei bleiben, bis wir das Gefühl haben oder feststellen, dass wir einen Nutzen von diesem Abkommen haben", sagte Ruhani nach einem Treffen mit Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Mittwoch in Wien.

Zuvor war Ruhani mit dem österreichischen Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen zusammengekommen. Auch dort hatte der Iraner die Umsetzung der wirtschaftlichen Interessen seines Landes als Voraussetzung für eine Zukunft des Abkommens genannt: "Wenn die anderen Unterzeichner außer der USA die Interessen des Iran sicherstellen können, will der Iran weitermachen, auch ohne die USA."

In dem Abkommen verpflichtet sich der Iran, sein Atomprogramm überprüfbar zu begrenzen. Dafür sollten Wirtschaftssanktionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...