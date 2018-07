Der Euro hat sich heute, am Mittwoch im späten europäischen Handel wieder auf niedrigerem Niveau gezeigt. Gegen 16.00 Uhr notierte der Euro bei 1,1642 US-Dollar. In der Früh hatte er noch bei 1,1682 Dollar tendiert und war dann auf Sinkflug gegangen.Rückenwind von den Konjunkturdaten blieb aus. So fiel die Dienstleisterstimmung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...