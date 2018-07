Von Nathan Allen und Ulrike Dauer

MADRID (Dow Jones)--Die spanische Abertis Infraestructuras SA will 680 Millionen US-Dollar in das argentinische Straßennetz investieren, das von ihren argentinischen Töchtern gemanagt wird. Die Investition soll im Zuge der Verlängerung der Konzessionen für die Töchter durch die argentinische Regierung erfolgen. Abertis managt mautpflichtige Straßen in Europa und Amerika.

Vom Gesamtbetrag sollen 430 Millionen Dollar in die Tochter Autopista del Sol fließen und 250 Millionen in die Grupo Concesionario del Oeste. Im Gegenzug habe die argentinische Regierung Abertis' Konzessionen für das Mautstraßen-Management bis 2030 verlängert, teilte der Konzern mit.

Abertis' Geschäft in Argentinien hat nach Unternehmensangaben im ersten Quartal einen Umsatz von 55 Millionen Euro und einen operativen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 21 Millionen Euro erzielt.

Die EU-Kommission wird voraussichtlich am Freitag entscheiden, ob Hochtief, die Hochtief-Mutter Actividades des Construccion y Servicios (ACS) und der italienische Mautstraßenbetreiber Atlantia gemeinsam Abertis für mehr als 18 Milliarden Euro übernehmen dürfen.

