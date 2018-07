Die europäische Gemeinschaftswährung kostete am Nachmittag 1,1651 US-Dollar. Sie notierte damit etwas niedriger als am Morgen. Gegenüber dem Franken notiert die Gemeinschaftswährung derweil praktisch unverändert bei 1,1570 Franken. Entsprechend büsste der Franken zum US-Dollar ebenfalls etwas an Terrain ein: Das Währungspaar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...