- Gründerwettbewerb von EY, Deutsche Börse und TechQuartier - Bewerbungen können bis 5. August 2018 eingereicht werden - Mitmachen können alle FinTech- und Technologie-Unternehmen



Ihr seid ein FinTech- oder Technologie-Start-up in der Gründungsphase? Ihr verfügt über ein Geschäftsmodell mit Zukunfts- und Wachstumspotenzial? Ihr seid von Eurem Produkt überzeugt, benötigt aber einen Sparringspartner zu Finanzierungsthemen sowie zu rechtlichen, regulatorischen und steuerlichen Fragestellungen? Dann meldet Euch noch bis zum 5. August 2018 bei der EY Start-up Academy unter https://Start-up-Initiative.ey.com/Academy an. Mit etwas Glück könnt Ihr es dem Vorjahresteilnehmer node.energy gleichtun: Das Frankfurter Jungunternehmen sicherte sich im Rahmen der EY Start-up Academy ein Seed-Investment in Höhe von 775.000 Euro.



Details zur EY Start-up Academy



Die EY Start-up Academy ist eine jährlich stattfindende Initiative, die im Jahr 2017 ins Leben gerufen wurde. Ziel ist es, Tech- sowie FinTech-Start-ups in ihrer Gründungsphase zu unterstützen und das Wachstum des Start-up-Ökosystems in Deutschland zu beflügeln. Im Rahmen der achtwöchigen Akademie (26. September bis 22. November 2018) werden die Teilnehmer zahlreiche Mentoren aus dem EY-Umfeld, Banken und Unternehmen, FinTech-Experten und Start-up-Förderer sowie Investoren und Finanzierungspartner treffen. In mehr als 30 Workshops und Trainings sowie in Einzelgesprächen erfahren sie Details zu den Themen Business Planung und Unternehmensführung, Finanzierung und Förderung, Gesellschafts- und Steuerrecht sowie Regulatorik und IT/Security.



"Für node.energy hat sich die EY Start-up Academy im vergangenen Jahr als echter Kick-Starter erwiesen", so Christopher Schmitz, Partner bei EY und Kurator der Initiative. Neben der abgeschlossenen Seed-Finanzierung für node.energy konnten im Vorjahr Kontakte zu rund 40 Investoren hergestellt und weitere Finanzierungsrunden ausgelotet werden. "Ich bin überzeugt, dass die EY Start-up Academy auch in diesem Jahr ein Sprungbrett für junge Gründer und deren Wachstumskurs werden könnte".



Pressekontakt: Kerstin Gauf (EY) Media Relations and Communications Financial Services Germany E: kerstin.gauf@de.ey.com T.: +49 6196 996 24798