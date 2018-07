Bonn (www.anleihencheck.de) - Im Anschluss an ihre jüngste geldpolitische Sitzung gab die EZB bekannt, dass sie beabsichtige, ihre Netto-Anleiheankäufe bis September mit einem unveränderten Volumen von monatlich 30 Mrd. Euro fortzusetzen, so die Analysten von Postbank Research.Ab Oktober solle das Volumen dann auf 15 Mrd. Euro pro Monat reduziert werden, bevor die Netto-Ankäufe zum Ende des Jahres vollständig eingestellt würden. Eine zwischenzeitlich von manchen Beobachtern - insbesondere vor dem Hintergrund der Sorgen um Italien - befürchtete, deutliche Verlängerung der Netto-Anleiheankäufe durch die Notenbank dürfte damit nach Erachten der Analysten von Postbank Research vom Tisch sein. Jedoch mache die spezifische Formulierung im Pressestatement des EZB-Rats deutlich, dass das tatsächliche Auslaufen von QE zum Ende des Jahres an die Bedingung geknüpft sei, dass die Inflationsaussichten der EZB für den Euroraum durch die bis dahin verfügbaren Daten bestätigt würden. Des Weiteren hätten die Währungshüter ihre Aussage konkretisiert, dass die Zinsen im Euroraum noch "für geraume Zeit" auf dem aktuellen, niedrigen Niveau bleiben würden. Die EZB gehe nunmehr davon aus, dass die Leitzinsen noch bis "über den Sommer 2019" - und in jedem Fall solange wie erforderlich - auf dem aktuellen Niveau verharren würden. Ihre bisherige Erwartung einer Leitzinsanhebung im Juni kommenden Jahres könnten die Analysten von Postbank Research angesichts dessen nicht aufrechterhalten. Sie würden einen ersten Zinsschritt nunmehr im September 2019 erwarten. (Zinsen und Währungen Juli 2018) (04.07.2018/alc/a/a) ...

