ROUNDUP: Stimmung bei Dienstleistern in der Eurozone hellt sich auf

LONDON - Die Stimmung im Dienstleistungssektor der Eurozone hat sich im Juni stärker als erwartet aufgehellt. Der vom Markit-Institut erhobene Einkaufsmanagerindex für den Sektor stieg um 1,4 Punkte auf 55,2 Punkte, wie das Institut am Mittwoch in London laut einer zweiten Schätzung mitteilte. In einer ersten Schätzung wurden noch 55,0 Punkte ermittelt. Es ist der erste Anstieg des stark beachteten Indikators nach vier Rückgängen in Folge.

Großbritannien: Dienstleisterstimmung steigt weiter

LONDON - Die Stimmung unter den Dienstleistern in Großbritannien hat sich im Juni weiter aufgehellt. Wie das Institut IHS Markit am Mittwoch mitteilte, stieg der von ihm erhobene Einkaufsmanagerindex um 1,1 Punkte auf 55,1 Zähler. Das ist der dritte Anstieg in Folge und der höchste Stand seit vergangenen Oktober. Analysten hatten dagegen im Mittel mit einer Stagnation gerechnet.

Merkel ruft USA zu Kompromiss in Handelsstreit mit EU auf

BERLIN - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die USA zur Kompromissbereitschaft im Handelskonflikt mit der Europäischen Union aufgerufen. "Es lohnt sich alle Mühe, diesen Konflikt, damit er nicht zu einem wirklichen Krieg wird, zu versuchen zu entschärfen", sagte die CDU-Chefin am Mittwoch im Bundestag während der Haushaltsdebatte im Bundestag. "Aber dazu gehören natürlich zwei Seiten." Das gute Funktionieren der Weltwirtschaft hänge von einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit ab: "Dies muss auch weiter geschehen. Deutschland wird sich jedenfalls dafür einsetzen und die gesamte Europäische Union."

Ifo-Chef Fuest kritisiert Euro-Politik

MÜNCHEN - Ifo-Präsident Clemens Fuest sieht die Eurozone auf einem riskanten Kurs und warnt davor, die deutschen Sparer und Steuerzahler zu überfordern. Die Probleme der Eurozone seien auf dem jüngsten EU-Gipfel nicht einmal diskutiert, geschweige denn gelöst worden, sagte der Ökonom am Mittwoch in München.

EU-Kommissar Oettinger erwartet Handelskrieg

MÜNCHEN - EU-Kommissar Günther Oettinger erwartet einen Handelskrieg. In der amerikanischen Wirtschaft und der Öffentlichkeit wachse zwar die Sorge, und ihr Druck auf US-Präsident Donald Trump nehme zu. Aber höhere Zölle auf Autoimporte seien heute absehbar: "Es kommt zu einem Handelskrieg", sagte Oettinger am Mittwoch bei einer Veranstaltung des Ifo-Instituts in München.

Merkel: Grundlage für Zusammenarbeit mit Seehofer weiter gegeben

BERLIN - Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sieht die Grundlagen für eine weitere Zusammenarbeit mit CSU-Chef und Innenminister Horst Seehofer trotz des erbitterten Streits über die Migrationspolitik gewährleistet. Sie gebe als Bundeskanzlerin laut Grundgesetz die Richtlinien der Politik vor und trage dafür auch die Verantwortung, sagte Merkel am Mittwoch in der ARD-Sendung "Farbe bekennen" auf die Frage, ob sie sich das Verhalten Seehofers bieten lassen könne. "Entscheidungsrelevant ist einzig und allein, ob wir gemeinsam innerhalb dieser Richtlinien arbeiten. Das tun wir. Und deshalb ist Horst Seehofer Bundesinnenminister."

ROUNDUP: Union und SPD ringen um Einigung im Asylstreit

BERLIN - Im Streit zwischen Union und SPD über die Asylpolitik zeichnet sich eine Annäherung ab. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) stellte klar, dass Asylbewerber maximal zwei Tage unter Aufsicht der Polizei in den geplanten sogenannten Transitzentren an der Grenze zu Österreich bleiben sollen. "Man muss mit 48 Stunden hinkommen, das sagt das Grundgesetz", betonte sie am Mittwoch in der ARD-Sendung "Farbe bekennen". Nach dieser Zeitspanne müssten die Schutzsuchendenden in normale Einrichtungen gebracht werden.

