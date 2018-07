Berlin (ots) -



- Berlin weist höchste Dichte an Modeunternehmen in Deutschland auf - Rund 25.000 Erwerbstätige in 2.700 Unternehmen



Am heutigen zweiten Messetag der Panorama Berlin hat sich Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller über die Frühjahr/Sommer 2019-Kollektionen von nationalen und internationalen Brands informiert. Vom 3. bis 5. Juli präsentiert der bedeutendste Fashion Marktplatz in Deutschland einen breiten Überblick über nationale und internationale Damen- und Herrenkollektionen. Die Panorama Berlin findet im Rahmen der Berlin Fashion Week zum zwölften Mal seit ihrer Premiere im Januar 2013 statt. Die Ausstellungsfläche auf dem Berlin ExpoCenter City beträgt rund 45.000 Quadratmeter in elf Messehallen.



Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller: "Der Messe- und Kongressstandort Berlin genießt große internationale Ausstrahlung und zählt mit seinem vielfältigen Portfolio an Top-Veranstaltungen und Branchenevents zu den führenden Messeplätzen weltweit. Auch im Bereich der Mode spiegelt der Messeplatz Berlin das große Potenzial der Hauptstadt wider. Berlin hat sich mit der Fashion Week in der Top-Liga der Modestandorte weltweit etabliert. Die Panorama Berlin leistet dazu als bedeutendster Fashion-Marktplatz in Deutschland einen wesentlichen Beitrag und zieht zweimal im Jahr Zehntausende von Fachbesuchern aus allen Kontinenten nach Berlin."



Über 2.700 Unternehmen sind nach Angaben des Statistischen Landesamts/Statistischen Bundesamts in der Hauptstadt im Modebereich (Designateliers/ Einzelhandel/ Online-Versender/ Herstellung Bekleidung) tätig. Berlin steht inzwischen für die höchste Dichte an Modeunternehmen in Deutschland. Die Umsätze der Modebranche sind von 2014 auf 2015 um 11,6 Prozent auf rund 4,8 Milliarden Euro gewachsen. Parallel stiegen auch die Beschäftigtenzahlen um 4,2 Prozent auf 24.900 (2015) Erwerbstätige.



Die Panorama Berlin ist eine Gemeinschaftsproduktion der Panorama Fashion Fair Berlin GmbH unter Leitung des geschäftsführenden Gesellschafters Jörg Wichmann und der Messe Berlin GmbH.



