SmartStream Technologies, der Finanzlösungsanbieter von Transaction Lifecycle Management (TLM), meldete heute, dass Jumhouria Bank, das größte Bank- und Filialnetz in Libyen, einen Vertrag für die Corona-Lösung von SmartStream zur Verwaltung von Abstimmungen bei Bargeld-, Karten-, Filial-, Zentralbank- und Zahlungstransaktionen abgeschlossen hat.

Der Bedarf an einer Lösung entstand nach der Fusion von Jumhouria Bank und Umma Bank gemeinsam betreiben die beiden Banken das größte nationale Netzwerk von 170 Filialen die Herausforderung, Abstimmungsabläufe in der gesamten Bank zu vereinheitlichen. Module der Corona-Lösung von SmartStream werden in einem schrittweisen Ansatz zur Schaffung einer Echtzeit-Betriebssteuerung eingesetzt, wobei eine bessere Sichtbarkeit über Bargeld-, Filial-, Zentralbank- und Zahlungstransaktionen sichergestellt wird.

Hr. Nouri Ali Mohamed Aboflega, Deputy General Manager, Jumhouria Bank: "Unsere Priorität ist immer, Technologien weiter zu verbessern, schneller auf Kunden zu reagieren, agil zu bleiben und innovativ zu sein, das Banking für unsere Kunden zu verbessern. Wir haben nach einer Abstimmungslösung gesucht, die eine Automatisierung des Back-Office im Übermaß von 80% senken kann wir sind zuversichtlich, dass die Corona-Lösung uns dazu befähigen wird, dies zu erreichen."

Er führt fort: "Indem wir mit dem führenden Unternehmen zusammenarbeiten, zeigen wir, dass Jumhouria Bank ein Höchstmaß an Compliance und Risikomanagement für ihre Kunden und Geschäftspartner bietet. Wir freuen uns, mit dem SmartStream-Team bei diesem und zukünftigen Projekten zusammenzuarbeiten."

Haytham Kaddoura, CEO, SmartStream, erklärt: "Wir freuen uns, mit der größten und führenden Bank der Region zusammenzuarbeiten. Indem Module unserer Corona-Lösung in mehreren Geschäftsfeldern eingesetzt werden, wird es unser Ziel sein, Risiken zu bewältigen und zu reduzieren und die Bearbeitungskosten zu senken, während ein gesamter Lebenszyklus von Bargeld- und Kartentransaktionen bereitgestellt wird. Wir freuen uns sehr auf unsere starke Partnerschaft mit Jumhouria Bank und die Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen Geschäftsbereichen."

