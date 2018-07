Zürich (ots) - Facebook baut seinen Standort in der Schweiz

deutlich aus. Innerhalb von eineinhalb Jahren hat das

Social-Media-Unternehmen sein Zürcher Team von rund zehn auf über

dreissig Forscher und Entwickler erweitert. Das zeigen Recherchen der

«Handelszeitung». Ein Ende der Wachstumsphase ist nicht in Sicht.

Zurzeit werden pro Monat drei Personen eingestellt, 14 Stellen sind

aktuell ausgeschrieben und eine vertiefte Zusammenarbeit mit der

Hochschule ETH wird gerade evaluiert.



Inzwischen hat der Konzern auch neue und deutlich grössere Büros

im Süden der Stadt bezogen. Dort forscht und entwickelt Facebook die

Technologie für die nächste Generation von Virtual-Reality-Headsets.

Dieser Bereich ist ein gewichtiges Standbein des US-Konzerns, seit

man 2014 den damaligen Branchenleader Oculus übernommen hatte. Die in

Zürich vorangetriebene Technologie soll es künftigen VR-Headsets

ermöglichen, autonom die reale Umgebung wahrzunehmen und so dem

Brillenträger ein Herumlaufen zu ermöglichen. Im Jargon heisst die

Technologie «Inside-out-Tracking».



Facebook äussert sich nicht zu konkreten Details zum Standort

Zürich, sagt aber: «Oculus hat ein kleines, aber feines

Forschungsteam in Zürich, das hilft, die Zukunft der virtuellen

Realität zu realisieren.» Man arbeite eng mit den Weltklasse-Teams

von ETHZ und Universität Zürich zusammen.



