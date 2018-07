Gleiche Arbeit, gleicher Lohn: Bislang ist das bei den Fernfahrern in der EU nicht so geregelt. Ein erster Änderungsvorschlag ist gescheitert.

Die Höhe der Löhne und die vorgeschriebenen Ruhezeiten für Lkw-Fahrer in ganz Europa sollen reformiert werden - bisher können sich die EU-Parlamentarier aber noch nicht auf eine Linie einigen. Die Abgeordneten in Straßburg erteilten am Mittwoch entsprechenden Vorschlägen aus dem Verkehrsausschuss eine Absage. Nun gehen die Texte zurück an den Fachausschuss, wo sie neu mit den Mitgliedstaaten und der EU-Kommission beraten werden müssen.

Es geht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...