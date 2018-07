Zürich (ots) - Der abrupte Schweizer Abschied des italienischen

Modehändlers OVS trifft auch Coop und Migros. Das schreibt die

«Handelszeitung» in ihrer aktuellen Ausgabe. 55 der insgesamt 140

OVS-Filialen waren in Schweizer Shopping-Centers eingemietet. Rund

ein Drittel der hiesigen Einkaufszentren gehört Coop und Migros.

Konkret verliert Coop 11 und Migros 13 OVS-Standorte in eigenen

Shopping-Centern.



2017 wurden in Schweizer Einkaufszentren durch das Aus des

Modehändlers Yendi sechzig Flächen frei. Die OVS-Nachmieter-Suche

wird sich für Coop und Migros aber schwieriger gestalten, sagt

Shopping-Center-Experte Marcel Stoffel: «Der Fall OVS ist für die

Shopping-Centers gravierender, weil die OVS-Verkaufsflächen markant

grösser sind als jene, die damals durch Yendi frei wurden. Es gebe

nur wenige Anbieter, die als Nachmieter für die grossen OVS-Flächen

infrage kommen», sagt Stoffel. «Erschwerend kommt dazu, wie schnell

das Aus von OVS kam. Den Center-Managern fehlte die Zeit, um schnell

Nachfolger für die leeren Flächen zu finden.»



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel. 058 269 22 90