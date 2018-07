Mainz (ots) - Donnerstag, 5. Juli 2018, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine Krüger



Gast: Johannes B. Kerner, Moderator



Topthema: Reisen mit Behinderung - Urlaubstipps für Rollstuhlfahrer Hortensien für Garten und Balkon - Elmar Mai mit Pflanz- und Pflegetipps Feines Körnersandwich für heiße Tage - Leichter Sommersnack







Donnerstag, 5. Juli 2018, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Ralph Szepanski



Schimmel an Lebensmitteln - Was muss weg? Expedition Deutschland: Gilching - Ein leidenschaftlicher Sammler Eine Weltreise durch Hamburg (7) - Litauen und Italien in einem Café







Donnerstag, 5. Juli 2018, 17.10 Uhr



hallo deutschland Moderation: Lissy Ishag



Stück vorm Ohr abgebissen - Täter steht heute vor Gericht.







Donnerstag, 5. Juli 2018, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Karen Webb



Mode von Marcel Ostertag - Fashion-Week in Berlin Haute Couture aus Paris - Neues von Jean Paul Gaultier Marianne und Michael beim Golfen - Promi-Turnier im bayerischen Egmating







Donnerstag, 5. Juli 2018, 22.15 Uhr



maybrit illner



Thema: Grenzwertiger Asyl-Kompromiss - Bleiben nur Verlierer?



Horst Seehofer bleibt Innenminister und Angela Merkel Kanzlerin. Erst Streit bis zum Äußersten, und jetzt soll alles halb so schlimm gewesen sein? Sogenannte "Transitzentren" an der deutsch-österreichischen Grenze sollen die Lösung sein. Verträge zu Lasten Österreichs will Kanzler Sebastian Kurz allerdings auf keinen Fall abschließen. Kann das, was die Unionsparteien planen, in der Praxis funktionieren? Und was sagt die SPD? "Geschlossen" sollen diese Einrichtungen - anders als von der Union geplant - auf gar keinen Fall sein. Wie lange wird es dauern bis zur nächsten selbst gemachten Regierungskrise?



