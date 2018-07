Zürich (ots) - Der Präsident des Schweizerischen

Baumeisterverbands, Gian-Luca Lardi, hat grundsätzlich keine

Einwände, wenn der Bund Alternativen zu den flankierenden Massnahmen

prüft, damit ein Rahmenabkommen mit der EU zustande kommen kann. Die

heutige Schutzwirkung der Massnahmen gegen Lohndumping sei zwar sehr

wichtig. «Es ist jedoch falsch, formaljuristisch an der heutigen

Formulierung und rein ideologisch am Status quo festzuhalten», sagt

der Tessiner Bauunternehmer im Interview mit der «Handelszeitung».

Man wolle weder den Schutz vor Lohndumping noch vor Schwarzarbeit

schwächen. Wenn nun aber sondiert werde, ob es bessere Wege gebe, um

dieses Ziel zu erreichen, sei dies richtig.



Das Baugewerbe ist derzeit daran, ein neues Kontrollsystem

aufzuziehen, bei dem die Kontrollen auf den Baustellen mittels Badge

erfolgen. Dadurch ergibt sich laut Gian-Luca Lardi Spielraum für ein

Entgegenkommen gegenüber der EU, der die Voranmeldefrist von 8 Tagen

für ausländische Firmen ein Dorn im Auge ist. «Die 8-Tage-Regel

könnte dann wohl flexibler angewandt werden», sagt er im Interview.

Das neue Kontrollsystem solle im Rahmen eines Pilotprojekts bereits

im Spätherbst eingeführt werden und erlaube eine viel effizientere

Kontrolle als bisher.



