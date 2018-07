Zürich (ots) - IBM-Schweiz-Chef Christian Keller hält es für

zentral, dass die Schweiz beim Ausbau mit 5G schnell vorwärtsmacht.

«Die rasche flächendeckende Verfügbarkeit von 5G ist für die Schweiz

ein kritischer Erfolgsfaktor», sagt Keller im Interview mit der

«Handelszeitung». Aus diesem Grund sei auch der knappe Entscheid des

Ständerates gegen höhere Grenzwerte für Mobilfunkstationen

enttäuschend gewesen.



In Folge des Entscheids müssen die Telekom-Anbieter Swisscom,

Sunrise und Salt entweder teuer aufrüsten - mit wahrscheinlich

Tausenden neuen Antennenstandorten. Oder aber die Grenzwerte werden

nach einem erneuten Anlauf durch den Nationalrat doch noch erhöht.

Beides nimmt Zeit und Geld in Anspruch. Keller sagt: «Es wird nun

einfach teurer.» Einfacher und schneller wäre gewesen, die

bestehenden Antennenstandorte aufzurüsten, sagt Keller. Er warnt

davor, dass der Schweiz droht, eine Chance zu verpassen: «Es hätte

der Schweiz gut angestanden, wenn sie bei der Einführung von 5G eine

Vorreiterrolle eingenommen hätte.»



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel: 058 269 22 90