Zürich (ots) - Die Zahl der Verwaltungsrätinnen in der Schweiz

steigt langsam, aber stetig an. Inzwischen sind ein Fünftel der

Verwaltungsräte der 180 grössten Firmen der Schweiz Frauen. Der

Anteil von Frauen unter neuen Verwaltungsräten steigerte sich

deutlich von 28 Prozent im Jahr 2017 auf 37 Prozent 2018. Das ergibt

eine Analyse des Executive-Search-Spezialisten Guido Schilling für

die «Handelszeitung».



Noch immer haben aber 36 der grössten Schweizer Firmen keine

einzige Frau im Aufsichtsgremium. Die Auswertung zeigt ebenfalls auf,

in welchen Firmen sich der Frauenanteil im VR im Vergleich zum

Vorjahr verringert hat. Darunter sind bekannte Namen wie Implenia,

Julius Bär, Logitech und Zurich.



«Mittlerweile lassen sich für jedes Verwaltungsratsmandat

qualifizierte Frauen finden», ist Guido Schilling sicher. Es sei aber

wichtig, schon bei der Suche genügend Frauen zu berücksichtigen. «Ein

Mitglied des Verwaltungsrats ist durchschnittlich zehn Jahre im Amt,

bevor es abtritt», so Schilling. «Jede Erneuerung muss deshalb darauf

abzielen, vor allem Frauen ins Nominationsverfahren einzuladen.» Es

passiere inzwischen sogar, dass seine Kunden in einem ersten Schritt

dezidiert nur Frauen prüfen möchten, bevor sie den Prozess allenfalls

auch für Männer öffnen.



