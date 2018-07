Die drohenden US-Strafzölle haben Chinas Aktienkurse und die Währung bereits unter Druck gebracht. Doch Experten befürchten weit Schlimmeres.

Wenn selbst ein regierungsnahes chinesisches Forschungsinstitut vor einer Krise warnt, dann ist wohl tatsächlich Vorsicht angebracht. Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg schrieb die Nationale Institution für Finanzen und Entwicklung (NIFD) in einer Studie, dass China "momentan sehr wahrscheinlich eine Panik an den Finanzmärkten sehen wird". Die Studie soll laut Bloomberg am Montag vergangener Woche kurzzeitig im Internet gestanden haben - und verschwand dann.

Die Frage nach Chinas Finanzstabilität treibt derzeit Investoren rund um den Globus die Sorgenfalten auf die Stirn. Der Leitindex der chinesischen Börse CSI300 rutschte am Dienstag zeitweise auf den tiefsten Stand seit Mai 2017.

Bereits am Montag hatte der Finanzstabilitätsrat in Peking getagt. Seit diesen März wird die Superbehörde, die der Zentralbank und den Aufsichtsbehörden übergeordnet ist, vom Vize-Ministerpräsidenten Liu He geleitet. Die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete nach der Sitzung, dass die Behörde die Finanzstabilität zur Priorität gemacht habe.

Nicht nur die Aktienkurse, auch die Währung Yuan steht unter Druck und hat seit Mitte Juni rund vier Prozent abgewertet. Der China-Chefökonom der Deutschen Bank, Zhang Zhiwei, ist der Ansicht, dass die Abwertung zumindest zum Teil den schlechten Wirtschaftsdaten für den Mai für den Einzelhandel und die Investitionen zuzuschreiben ist.

Handelsstreit, Verschuldung, Immobilienblase -China birgt Risiken

Als wichtigster Auslöser für die Marktturbulenzen gilt aber der Handelsstreit mit den USA. "Die Märkte erkennen, dass sich der Konflikt stärker auf China auswirkt", warnt Rolf Langhammer, China-Experte vom Kieler Institut für Weltwirtschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...