Zürich (ots) - Zum fünften Mal hat die «Handelszeitung» zusammen

mit der Hochschule für Wirtschaft, Freiburg die besten Säule-3a-Fonds

gekürt. Die Testsieger mit den besten Noten in diesem Jahr waren in

der Kategorie risikoscheue Anleger der Mixta BVG Basic von der Credit

Suisse. In der Kategorie «vorsichtige Anleger» setzte sich der Mixta

Optima 25 von der Stiftung IST durch und für risikofreudige Anleger

am besten geeignet ist der Expert Vorsorge der LUKB.



Erstaunlich war, dass sich im Vergleich zur letzten Auswertung vom

Oktober 2017 nur ein Fonds verbessern konnte, nämlich der Reichmuth

Alpin P. Bei der Untersuchung wurden rund hundert Fonds bewertet und

ihre relative Performance sowie die Risiken über ein, drei und fünf

Jahre sowie die Kosten in einem Gesamt-Score erfasst.



Der Hochschule für Wirtschaft Freiburg ist es ein grosses

Anliegen, als Unabhängige mehr Transparenz in den Bereich 3a-Fonds zu

bringen, erklärt Studienleiter Thomas Schudel. Er rät vor allem

Berufseinsteigern, möglichst früh und regelmässig in

Säule-3a-Produkte zu investieren.



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel: 058 269 22 90