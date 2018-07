Mit der neuen Anwendungsregel des VDE/DKE soll das eichrechtskonforme, transparente und korrekte Abrechnen beim Laden von Elektrofahrzeugen ermöglicht werden und der Weg für eine flächendeckende Einführung von Stromzählern in Ladesäulen freigemacht werden. Bislang scheiterte der flächendeckende Aufbau einer Ladeinfrastruktur an einer Lücke des Dokuments 6-A »Regeln und Erkenntnisse des Regelermittlungsausschusses nach § 46 des Mess- und Eichgesetzes für Messgeräte und Zusatzeinrichtungen im Anwendungsbereich der E-Mobilität« des Regelermittlungsausschuss (REA). So reichten der Detaillierungsgrad und der Umfang der Anforderungen des Dokumentes 6-A nicht aus, um einheitlich eichrechtskonforme und interoperable Systeme im Wechsel- und Gleichspannungsbereich zu entwickeln und zu zertifizieren.

»Es fehlten beispielsweise Anforderungen an eine Referenzarchitektur, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...