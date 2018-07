Der Aktienhandel an den Börsen wird von dem Zollstreit zwischen den USA und China überschattet. Der Leitindex Dax beendet den Handel mit leichten Verlusten.

Der eskalierende Handelsstreit zwischen China und den USA hat am Mittwoch den europäischen Aktienmärkten die Luft aus den Segeln genommen. Der Dax schloss mit 12.317 Zählern 0,3 Prozent schwächer. Der Euro Stoxx trat auf der Stelle. Noch am Dienstag hatte die Einigung im Asylstreit zwischen CDU und CSU den Anlegern etwas Mut gemacht.

Von der Wall Street kamen zur Wochenmitte keine Impulse, die US-Börsen blieben wegen des Unabhängigkeitstages geschlossen. Bei der verkürzten Sitzung der New Yorker Börse am Dienstag hatte die Sorge vor einem Handelskrieg vor allem Technologiewerte unter Druck gesetzt.

"Das könnte sich heute als die Ruhe vor dem Sturm erweisen, wenn es am Freitag zum Showdown zwischen den USA und China im Zollstreit kommt", sagte ein Händler. Viele Anleger hielten sich zurück und versuchten möglichst wenig zu handeln. "In so einer Lage mag sich niemand langfristig positionieren." ...

