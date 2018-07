Darmstadt (ots) - Digitale Technik gehört zum Alltag der Kinder: Zeit für Fakten



Digitale Medien und das Internet verantwortungsvoll und gewinnbringend zu nutzen, sind Schlüsselkompetenzen des 21. Jahrhunderts. Sie müssen früh gelernt werden - in den Familien und den Bildungseinrichtungen. Das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales und der Didacta Verband der Bildungswirtschaft tragen mit dem gemeinsamen Projekt "Bildung braucht digitale Kompetenz" dazu bei. In 4 frei verfügbaren Bänden liefern sie umfangreiche, fundierte Informationen, die Raum für neue Entwicklungen schaffen.



Das Projekt "Bildung braucht digitale Kompetenz" verfolgt 4 Ziele:



1. Den Diskussionsstand zur Digitalisierung in der Bildung aufzuarbeiten, ausgewählte Konzepte aus dem In- und Ausland zu präsentieren, die bei der Bewältigung dieser Herausforderung herangezogen wurden, sowie den Verlauf der Entwicklung und diesbezüglicher Debatten auf nationaler Ebene nachzuzeichnen,



2. einen Überblick über Diskussionsthemen und Forschungsbefunde zu der Digitalisierung in der Bildung so aufzubereiten, dass davon die Bildungspolitik, die pädagogische Praxis, die Forschung, die Bildungswirtschaft und die Familien Anregungen erhalten und Handlungsfelder ableiten,



3. den Fachkräften des Elementar- und Primarbereiches Orientierung zu bieten, wenn es darum geht, Technologien und interaktive Medien als Ressourcen in der frühen Bildung zu nutzen,



4. Kinder und Jugendliche zu stärken, Sicherheit im Umgang mit dem Internet zu gewinnen sowie die digitalen Medien verantwortungsvoll und gewinnbringend zu nutzen.



Dementsprechend sind 4 Bände einer Reihe entstanden:



Band 1: Der Einsatz neuer Technologien in der frühen Bildung - Herausforderungen und Perspektiven Prof. Dr. Wassilios E. Fthenakis und Waltraut Walbiner



Band 2: Die digitale Transformation der Gesellschaft Prof. Dr. Wassilios E. Fthenakis und Waltraut Walbiner



Band 3: Digitale Technik und interaktive Medien als Ressourcen in frühkindlichen Bildungseinrichtungen National Association of the Education of Young Children (NAEYC) und Fred Rogers Center



Band 4: Orientierungshilfen für Kinder zum sicheren Umgang mit dem Internet International Telecommunication Union (ITU)



Die Bände stehen ab sofort zum kostenfreien Download bereit unter: www.didacta-digital.de



