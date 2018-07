Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Mittwoch bei insgesamt wenig bewegtem Handel im Plus beendet. Nach dem starken Vortag hatten die wichtigsten Indizes aufgrund schwächerer Vorgaben zwar etwas tiefer eröffnet, legten danach aber etwas zu und stiessen entsprechend im Laufe des Morgens in positives Territorium vor. Aufgrund fehlender Impulse aus den USA geschah danach nicht mehr allzu viel. Vor allem die defensiven Pharmatitel waren für das leichte Plus im SMI verantwortlich.

Insgesamt war von einem sehr ruhigen Handel die Rede. Wegen des US-Nationalfeiertags, an dem die amerikanischen Börsen geschlossen bleiben, hätten fast jegliche Impulse gefehlt, meinte ein Händler. Die Anleger hätten sich auch angesichts der drohenden Verschärfung des Handelsstreits zwischen den USA und China nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen wollen. Am Freitag dürfte die US-Regierung Zölle auf chinesische Waren in Kraft setzen. China droht derweil mit Gegenmassnahmen: Ab Freitag sollen Zölle auf US-Güter im Wert von 34 Milliarden Dollar erhoben werden.

Der Swiss Market Index (SMI) notierte zum Handelsschluss 0,44 Prozent höher bei 8663,53 Punkten und damit nicht allzu weit vom Tageshoch entfernt. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) stieg um 0,13 Prozent auf 1'423,80 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,22 Prozent auf 10'366,86 Stellen. ...

