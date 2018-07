Flamatt - Für den Halbleiterzulieferer Comet hat sich die Marktlage eingetrübt. Mit gezielten Massnahmen will die Gruppe nun das Geschäft mit Röntgensystemen sanieren und jenes mit der Ebeam-Technologie in Zukunft profitabler gestalten. Firmenchef René Lenggenhager geht davon aus, dass die operative Marge im Jahr 2019 zurück auf das Niveau von 2017 geführt werden kann. Die Investoren wurden von der am Mittwoch publizierten Gewinnwarnung auf dem falschen Fuss erwischt und die Aktie verliert stark an Wert.

Im März hatte die Welt für Comet besser ausgesehen: Anlässlich der Bilanzmedienkonferenz stellte das Management ausgehend von einem Jahresumsatz von 438 Millionen Franken für 2018 ein Wachstum in den Bereich von 460 bis 490 Millionen in Aussicht. Gleichzeitig hätte die operative Marge auf Stufe EBITDA nach zuvor 14,5 Prozent Ende Jahr zwischen 14 und 16 Prozent liegen sollen. Jetzt wird noch mit einem Umsatz von 440 bis 460 Millionen und einer Marge von 10 bis 12 Prozent gerechnet.

Bei Comet war man im März zudem der Überzeugung, dass das ursprünglich für 2020 gesteckte Umsatzziel von 500 Millionen mit einer Marge von 16 bis 18 Prozent bereits 2019 erreicht werden kann. Auch das dürfte schwierig werden. Derzeit führe man mit Kunden Gespräche, um für das kommende Jahr ein klareres Bild zu gewinnen, ...

