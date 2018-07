Österreichs Verkehrsminister hat sich gegen mögliche Kontrollen am Brenner ausgesprochen. Kanzler Kurz hatte solche in Erwägung gezogen.

Mögliche dauerhafte Grenzkontrollen am Brenner könnten Österreichs Verkehrsminister Norbert Hofer zufolge einen erheblichen wirtschaftlichen Schaden verursachen. "Das wäre zweifellos eine Katastrophe", sagte Hofer am Mittwoch vor Journalisten in Wien. Seinem Ministerium zufolge müssten Fuhrunternehmen für jeden Umweg über die Schweiz je Lastwagen 124 Euro mehr Mautgebühr zahlen.

Nach dem Kompromiss zwischen CDU und CSU im innerdeutschen Asylstreit hatte ...

