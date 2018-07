Der Bergbaukonzern Glencore ist in das Visier der US-Behörden geraten. Das US-Justizministerium will prüfen, ob die US-Tochter von Glencore die Gesetze zur Verhinderung von Korruption und Geldwäsche eingehalten hat. Dabei soll es unter anderem um Geschäfte in Nigeria und Venezuela gehen. Die Aktie von Glencore verlor nach dieser Meldung zunächst stark an Wert und konnte sich bisher auch nicht erholen.

